İtalya'da 14 kent karantinaya alındı

08 Mart 2020

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi. Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı.

İtalya'da Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı

Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya aldı. Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

Trump’ın katıldığı etkinlikte hasta çıktı

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı. Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi. Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi. Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)

ABD'de 30 eyalette koronavirüs vakası bildirildi

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi. Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi. Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Dev market zincirleri, temizlik ürünlerinin satışına limit getirdi

ABD’de zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı. New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

İsrail'de koronavirüs vakası 25'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu. Yediot Ahronot gazetesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayı aktardığı habere göre, 4 İsraillide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İtalya’dan sonra en fazla can kaybı ve vaka Fransa’da

Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Irak'ta koronavirüs bulaşan kişi sayısı 55'e yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7'si Bağdat'ta 1'i Necef'te olmak üzere 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Yeni vakalarla ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının 55'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, virüse yakalananlar ve temas ettikleri kişiler için gerekli işlem ve tedbirlerin uygulanmaya başladığı ifade edildi.

Yunanistan'da 21 yeni vaka

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülke genelindeki Corona virüsü vakalarının sayısının 66'ya yükseldiğini belirtti. Yetkililer sadece bugün 21 yeni vakanın tespit ediliğini duyurdu.

Koronavirüs, İtalyan hükümetine de sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs çağrısı