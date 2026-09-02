İtalya'da 80 yıllık rekor kırıldı: Meloni, Berlusconi'yi geride bıraktı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası siyasi tarihinde yeni bir rekora imza attı. Meloni hükümeti 1.413 gün görevde kalarak Silvio Berlusconi dönemine ait 1.412 günlük rekoru geride bıraktı.

Sık hükümet değişiklikleriyle bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 farklı hükümet gören İtalya'da bu süre, Meloni açısından önemli bir siyasi başarı olarak değerlendiriliyor. Meloni'nin liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) de ankelterde ilk sıradaki yerini koruyor. Ancak Meloni'nin önünde önemli engeller de bulunuyor.

Referandum yenilgisi Meloni'yi zorladı

Hükümetin desteklediği yargı reformunun bu yıl yapılan referandumda reddedilmesi Meloni açısından önemli bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Referandum sonucu, mevcut iktidar koalisyonunun karşısında alternatif bir çoğunluğun oluşabileceğine işaret ediyor.

Yargı reformu, başbakanın yetkilerini güçlendirmeyi ve bölgesel özerkliği artırmayı amaçlayan düzenlemelerle birlikte koalisyonun henüz hayata geçiremediği önemli seçim vaatleri arasında bulunuyor.

2027 öncesi Meloni'yi bekleyen riskler

Meloni'nin destekçileri, hükümetin özellikle dış politikada İtalya'nın etkisini artırdığını savunuyor. İktidar cephesine göre Roma, göç ve enerji politikaları başta olmak üzere Avrupa Birliği içinde daha güçlü bir konuma geldi. Ancak 2027 seçimleri öncesinde Meloni'nin karşısına sağdan yeni bir rakip çıktı.

Eski general Roberto Vannacci'nin kurduğu Futuro Nazionale, anketlerde yüzde 7 destek görüyor. Meloni liderliğindeki iktidar ittifakı ise sol muhalefet içindeki görüş ayrılıklarından avantaj sağlıyor.

Seçmen sandıktan uzaklaşıyor

İtalya siyasetindeki bir diğer sorun da seçime katılımın giderek düşmesi. 2022 genel seçimlerinde katılım yüzde 64 ile tarihi düşük seviyeye inerken, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 50'nin altında kaldı. Hayat pahalılığı, kamu sağlık sistemindeki sorunlar, güvenlik ve göç ise kamuoyu araştırmalarında İtalyan seçmenlerin başlıca endişeleri arasında gösteriliyor.

Meloni 1.413 günle tarihi bir rekora ulaşsa da asıl sınavını 2027 genel seçimlerinde verecek. Yaklaşık dört yıllık hükümet istikrarının sandıkta yeni bir zafere dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz belli değil.