İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 138 bin 391 testte 782 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 69'a ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 57 bin 162 olarak kaydedildi, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak 127 bin 472'ye yükseldi, İyileşenlerin sayısı ise 1336 artışla 4 milyon 73 bin 435'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 49 milyon 650 bin 721 oldu. Aşılananların 17 milyon 673 bin 81'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın geçen hafta imzaladığı kararname doğrultusunda, ülkede açık alanda maske kullanılması zorunluluğu yarından itibaren kaldırılacak.