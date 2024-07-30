İtalya'da aşırı sıcak nedeniyle 'kırmızı alarm' ilan edildi
İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.
İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiğini açıkladı.
İtalyan ANSA haber ajansında yer alan habere göre, sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.