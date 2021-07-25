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İtalya'da bir günde 4 bin 743 COVID-19 vakası

İtalya'da COVID-19 salgınında son 24 saatte 4 bin 743 yeni vaka tespit edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 176 bin 653 testte 4 bin 743 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 317 bin 415'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 66 bin 257'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 178'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise sadece 7 artarak 127 bin 949'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 1001 artışla 4 milyon 123 bin 209'a ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 65 milyon 122 bin 371 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 29 milyon 972 bin 109 oldu.

 

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koronavirüs