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İtalya'da bir günde 743 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi

İtalya'da bir günde 743 kişi öldü
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İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA

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