İtalya'da bölgesel yönetimler sandık başında

22 Ekim 2017

İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da merkezi yönetimden daha geniş haklar almak için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı.

Lombardiya bölgesinde 7,9 milyon, Veneto'da ise 4 milyon kişiyi yakından ilgilendiren referandumda, oy verme işlemi saat 23.00'e (TSİ 00.00) kadar devam edecek.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi, aldığı kararla seçmen merkezlerine referandum için 24 bin 400 tablet dağıttı. Seçmenler oylarını, bu tabletlerden kullanarak iradelerini belli edecek. Bu yöntem ülkede ilk kez uygulanıyor. Venetolu seçmenler ise oylarını sandıklarda kullanacak.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için Veneto'da yüzde 50+1'lik katılım oranı şartı aranırken, Lombardiya'da böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Referandum bağımsızlık amacı taşımıyor, gerekçe ekonomik

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Maroni ve Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, referandumda "Evet" kampanyasına destek veriyor. Referandumdan "Evet" çıkması halinde Roma'daki merkezi yönetimle geniş haklar içeren özerkliğin müzakere edilmesi hedefleniyor.

Her yıl 50'şer milyar eurodan fazla vergiyi Roma'ya ödediklerini belirten iki başkan, bölgelerinde toplanan vergilerin idaresinden ve öz kaynakların kullanımına kadar birtakım geniş haklar elde etmek istiyor.

Referandumun toplam maliyeti 65 milyon euro

Herhangi bir bağımsızlık amacı taşımayan sadece danışma amaçlı yapılan referandumdan çıkacak sonucun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ülkede bazı çevreler, referandumu "gereksiz" olarak nitelendiriyor.

İtalyan basınına göre, her iki bölgedeki danışma maksatlı düzenlenen referandumun toplam maliyeti yaklaşık 65 milyon euro olacak.

Katalonya'nın özerkliği askıya alınacak

Öte yandan İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümeti burada erken seçime gitme ve bölgenin özerkliğini askıya alma kararı almıştı. İspanya parlamentosunun üst kanadı olan senatonun, söz konusu kararları 27 Ekim'de oylaması bekleniyor.

Kaynak: AA