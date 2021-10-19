İtalya'da COVID-19 sertifikası olmadan Meclis'e giren senatöre ceza
Çalışanlara COVID-19 sertifikası zorunluluğu getiren İtalya'da bir senatör, Senato'ya sertifikasız girince 10 gün uzaklaştırma cezası aldı.
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Hükümetin COVID-19 tedbirlerine karşı çıkan aşı karşıtı senatör Bianca Laura Granato, bugün bir komisyon toplantısı için Senato binasına girmek istedi. Granato'nun girişte COVID-19 sertifikasını göstermeyi reddetmesi üzerine kapı görevlileri yetkililere ihbarda bulundu.
Granato'nun COVID-19 sertifikası olmadan girdiği komisyon toplantısı ihbar üzerine durduruldu. Durumu görüşen Senato Başkanlık Konseyi, Granato'nun 10 gün boyunca Senato binalarına girişini yasakladı.
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