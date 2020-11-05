İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

05 Kasım 2020

İtalya'da koronavirüs son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artarak 40 bin 192'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 505 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgın başladığı şubattan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı ise toplam 824 bin 879'a ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 445 artarak, 40 bin 192’ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400’ü aştı.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 961 artarak, 312 bin 339 oldu.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA