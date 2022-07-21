İtalya'da Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

İtalya'da daha önce istifası kabul edilmeyen Başbakan Mario Draghi'ye muhalefetin destek vermemesi üzerine Draghi, İstifasını bir kez daha Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuştu.



Cumhurbaşkanı, parlamentoyu feshederek erken seçim sürecini başlattı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.