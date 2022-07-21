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İtalya'da Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

Reuters'ın haberine göre, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoyu feshetti. Ülkede erken seçim süreci başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İtalya'da daha önce istifası kabul edilmeyen Başbakan Mario Draghi'ye muhalefetin destek vermemesi üzerine Draghi, İstifasını bir kez daha Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuştu.

Cumhurbaşkanı, parlamentoyu feshederek erken seçim sürecini başlattı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

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