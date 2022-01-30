İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Mattarella seçildi

Cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla toplanan 1009 üyeli seçici mecliste, bu akşam 8. tur oylaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin başladığı 24 Ocak'tan bugüne kadar başka bir isim üzerinde anlaşamayan partiler, 8. tur oylama öncesinde yeniden aday göstermek için Mattarella'ya başvurdu.

Partilerin bu talebini kabul eden 80 yaşındaki Mattarella, oylamaya katılan 983 seçici delegeden 759'unun oyunu alarak bir kez daha cumhurbaşkanlığına seçildi.

Mattarella 3 Şubat'ta yemin edecek

Büyük Seçici Meclisteki oy sayımında Mattarella'nın seçilmek için gereken salt çoğunluk olan 505 oyu geçmesi, Genel Kurul salonunda alkışlarla karşılandı.

Böylece Mattarella, 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen ülkede şu ana kadar görev yapan 12 cumhurbaşkanı arasında Giorgio Napolitano’nun ardından "bu göreve ikinci dönem için seçilen ikinci isim" oldu.

Mattarella'nın 3 Şubat'ta yemin ederek, cumhurbaşkanlığında ikinci 7 yıllık dönemine başlaması bekleniyor.

"Parlamentonun seçimine saygı duyuyorum"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yeniden seçilmesinin "İtalyanlar için harika bir haber" olduğunu belirterek, kendisini tebrik etti.

Mattarella'nın 2. dönem için seçilmesine destek veren partilerden Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, cumhurbaşkanının adaylığı yeniden kabul etmesinin cömert bir adım olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Bu arada Mattarella'nın da kendisine aday olması teklifini yapan parlamenterlere, "Başka planlarım vardı ama parlamentonun seçimine saygı duyuyorum." dediği kaydedildi.

İtalyan basınında, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yeniden seçilmesi ve bu makam için adı sıkça geçen Draghi'nin başbakanlığa devam etmesinin Avrupa başkentlerinde "İtalya'da istikrarın devamı" olarak görüldüğü yorumları yer aldı.

Sergio Mattarella

Cumhurbaşkanlığına ilk kez 2015'te seçilen Sergio Mattarella, 1941'de Palermo'da dünyaya geldi.

Mattarella, hukuk eğitimi aldıktan sonra aile geleneğinin Hristiyan Demokrat olması dolayısıyla bu kanattan siyasi hayata atıldı.

1983-2008 döneminde Hristiyan Demokratlar'dan merkez sol ittifaktaki partilerde milletvekili olarak görev yaptı.

Merkezde bir isim olarak tanınan Mattarella, 1987-1989 döneminde Parlamentolar ile İlişkiler Bakanlığı, 1989-1990’da Eğitim Bakanlığı, 1998-1999’da Başbakan Yardımcılığı, 1999-2001 döneminde de Savunma Bakanlığı görevlerinde bulundu.

2011-2015 döneminde Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak görev yapan Mattarella, 3 Şubat 2015'ten bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.