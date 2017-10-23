İtalya'da gündem özerklik

23 Ekim 2017

İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da merkezi yönetimden daha geniş haklar almayı danışmak üzere yapılan referandumun ardından liderlerler, Roma hükümeti ile müzakerelere hazırlanıyor. Referandum ve ardından başlayacak müzakere süreci Lombardiya bölgesinde 7,9 milyon, Veneto'da ise 4 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için yüzde 50+1'lik katılım oranı şartı aranan Veneto bölgesinde yüzde 59,7 olduğu belirtildi. Oylamada herhangi bir katılım oranı şartının aranmadığı Lombardiya'da ise katılım oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğu açıklandı.

Lombardiya'da yüzde 95, Veneto'da yüzde 98 "evet"

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Maroni, referandumun ardından, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, geniş kapsamlı özerkliğe "evet" diyenlerin oranının yüzde 95, "hayır" diyenlerin oranının yüzde 3 olduğunu bildirdi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oy kullananların yüzde 98'inin "evet" oyu verdiği Veneto Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da "Bu referandumun, Venetoluların özerklikten yana olduğunu gösterdiğini düşünüyorum." diye konuştu. Zaia, merkezi yönetimle müzakere etmek istedikleri 23 konu olduğunu ve vergilerin 10'da 9'unun bölgelerinde kalmasını istediklerini söyledi.

Merkezi hükümet: Müzakerelere hazırız

Referanduma yönelik hükümetten ilk yorum ise Bölgesel İşler Bakanlığı Müsteşarı Gian Claudio Bressa'dan geldi. Bressa, hükümetin söz konusu bölgelerle, geniş özerkliğin tanımını yapacak müzakereler için hazır olduğunu açıkladı.

İtalya'da 5 özerk bölge bulunuyor

İtalyan anayasasının öngördüğü esaslara göre yapılan istişare referandumunu hükümetle yapılacak müzakereler izleyecek. Müzakerelerin sonucunda söz konusu bölgelere geniş haklar içeren özerkliğin tanımlandığı yasa tasarısı hazırlanması ve bunun parlamentodan geçmesi gerekiyor. Anayasanın 116. maddesine göre, herhangi bir bölgeye özerklik verilmesinde parlamentonun onayını şart koşuyor.

Ülkenin halihazırda 20 idari bölgesinden 5'inin (Friuli Venezia Giulia, Sardinya, Sicilya, Trentino-Alto Adige ve Valle d'Aosta) geniş özerklik yetkileri bulunuyor.