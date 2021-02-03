İtalya'da hükümet kurma görevi Draghi'ye verildi

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümeti kurma görevini teknokrat bir ismi tercih ederek eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'ye verdi.

Ülkede 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla baş gösteren hükümet krizini, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle çözmek için yapılan girişimlerden dün itibariyle sonuç çıkmayınca, teknokrat bir hükümetin kurulması için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Mattarella, ECB'nin eski başkanı Draghi ile 1 saati aşkın süre görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Draghi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, Draghi'nin de bu görevi şartlı kabul ettiğini açıkladı.

Draghi'nin önümüzdeki günlerde kabinesinde yer alacak isimleri belirlemesi ve parlamentodaki siyasi partilerden destek araması bekleniyor.

Mario Draghi kimdir?

1947'de Roma'da doğan ve başkentin önemli üniversitelerinden Sapienza'dan mezun olan Mario Draghi, 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İtalya'nın uluslararası arenada saygın ekonomi uzmanlarından Draghi, özellikle (ECB) Başkanlığı sırasında Avrupa’da yaşanan mali borç krizinde izlediği politikalar sebebiyle "Avro Bölgesi'ni kurtaran adam" olarak anılıyor.

Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, avroyu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel finans piyasasında en çok izlenen şahsiyetlerden biri olan Draghi'nin ECB'deki dönemi sona erse de düşük faiz dönemi hala devam ediyor. Draghi, kendi döneminde geleneksel olmayan para politikalarını ECB'nin kullandığı standart araçlar haline getirmesiyle de dikkati çekmişti.

İtalyan ve uluslararası basınında da video oyun karakteri "Süper Mario"ya atfen Draghi'den "Super Mario" olarak bahsediliyor.

2. Conte Hükümeti'nin istifasına giden süreç

5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler'in (LeU) üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin Başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı.

Senatoda salt çoğunluğun olmaması, hükümeti kırılgan hale getirmiş, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı.

Hükümeti parlamentoda güçlendirmek için ortak arayışına giren Conte ve koalisyon ortakları, temaslarından bir sonuç alamayınca 26 Ocak'ta hükümetin istifasını vermişti.

Conte'nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mattarella, krize çözüm bulmak için siyasi partilerle istişareler yürütmüş ve daha sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'ya eski koalisyon ortaklarının yeniden bir araya gelme ihtimali olup olmadığını keşfetmekle görevlendirmişti.

Fico'nun temaslarından sonuç çıkmamış, Conte'nin başka bir hükümetle başbakan olarak devam etme ihtimali de kalmamıştı.