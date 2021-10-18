İtalya'da kısmi yerel seçimlerden merkez sol zaferle çıktı

3-4 Ekim’de ilk turu yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir aday yüzde 50 üzerinde oy alamadı. Belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerinde ikinci tur seçim yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Partinin (PD) liderlik ettiği merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino’yu kazandı.

Roma'da yüzde 60 oy alan merkez solun adayı, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Roberto Gualtieri, yüzde 40 oy alan merkez sağın adayı Enrico Michetti’yi geçerek Roma’nın yeni belediye başkanı oldu.

Torino’da da merkez solun adayı Stefano Lo Russo yüzde 59'luk oy oranıyla seçimi kazanarak, Torino'nun yeni belediye başkanı seçildi.

Merkez sağ ittifakın seçim kazandığı tek büyük şehir ise Trieste oldu. Merkez sağın adayı Roberto Dipiazza yüzde 51’lik oy oranıyla seçimi kazanarak, koltuğunu korudu. Dipiazza, 4. kez bu göreve seçildi.

Bugünkü ikinci tur seçimlerde Roma ve Torino'yu kazanan merkez sol ittifak, kısmi yerel seçimlerin ilk turunda da Milano, Napoli ve Bolonya kentlerini kazanmıştı.