İtalya'da korkutan deprem: Sicilya açıklarında peş peşe sarsıntılar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası açıklarında deprem hareketliliği yaşanıyor. Eolie (Lipari) Adaları çevresinde meydana gelen sarsıntılar, İtalyan yerel basınında geniş yer buldu. İlk haberlerde depremin büyüklüğünün 5,2'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

İtalyan haber sitesi Fanpage'in aktardığına göre, Sicilya açıklarında meydana gelen deprem bölgenin geniş bir kesiminde hissedildi. İlk belirlemelerde 5,2 büyüklüğünden söz edilirken, bölgede 3,9 ile 4,3 büyüklüğünde başka sarsıntıların da yaşandığı bildirildi.

Alicudi açıklarında yeni sarsıntı

İtalyan meteoroloji ve haber platformu iLMeteo'nun paylaştığı bilgilere göre, 23 Ekim'de yerel saatle 02.10'da Alicudi Adası yakınlarında 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 32,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) kayıtlarında da Güney Tiren Denizi çevresindeki sismik hareketlilik dikkat çekti. Bölgede 22 Ekim'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremin büyüklüğü netleşmedi

İtalyan basınında yer alan 5,2 büyüklüğündeki deprem bilgisi henüz resmî verilerle kesinleşmedi. Yetkililerin sarsıntılara ilişkin değerlendirmeleri takip edilirken, can kaybı veya ciddi hasara ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.