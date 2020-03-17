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İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Corona virüs Covid-19 koronavirüs

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