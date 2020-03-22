İtalya'da ölenlerin sayısı 5 bin 476'ya yükseldi

22 Mart 2020

İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 46 bin 638’e ulaştığını bildiren Borelli, bu rakama ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplamının 59 bin 138'e çıktığını duyurdu.

Borrelli, dün 6 bin 72 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 952’lik artışla 7 bin 24’e ulaştığını bildirdi.

Angelo Borrelli, ölü sayısının düne göre 651 kişi artarak 5 bin 476’ya yükseldiğini belirtti.

Bugün açıkladığı ölü rakamının dün kaydedilen en yüksek ölü sayısından 142 daha az olmasına ilişkin Borrelli, bugünkü verilerin düşüşün başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Angelo Borrelli, Roma’daki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde çalışan 12 yetkilide de koronavirüse rastlandığını, bu kişilerin herhangi bir semptomu olmadığını, evlerinde çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

Borrelli’nin Kovid-19 testinin ise negatif çıktığı ifade edildi.

Yetkililerden "Evde kalın" çağrısı

Ülkede en çok Kovid-19'un görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nin verilerinde, 20 Mart Cuma ile 21 Mart Cumartesi arasında 3 bin 251 yeni vaka kaydedilirken bu sayının dünden bugüne 1691'e gerilediği dikkati çekti.

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, herkese evinde kalması çağrısını yineleyerek, "Kendinizi ve başkalarını korumak için evde kalmalısınız. Her şekilde limitlerin sınırındayız." dedi.

Diğer yandan, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da geleneksel pazar duasını yine video konferans yöntemiyle gerçekleştirirken, halkı hükümetin aldığı önlemlere sert de olsa uymaları çağrısında bulundu.

İtalya'da 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İtalyan Adnkronos ajansının haberine göre, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Lodi’de Doktor Andrea Carli’nin 19 Mart’ta koronavirüs nedeniyle öldüğünün kesinleşti. Carli ile beraber İtalya’nın koronavirüsle mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı da 18'e yükseldi.

Rusya ve Küba'dan İtalya'ya tıbbi yardım

Koronavirüs Acil Durum Komiseri Domenico Arcuri de katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19'a karşı savaşta olduklarını dile getirerek, "Fransa bize 1 milyon maske hibe etti. Almanya onlarca solunum cihazı gönderdi. Başbakan Giuseppe Conte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den birkaç uçak yardım istedi ve bunu sağladı. Rusya’dan 180 doktor ve hemşirenin yanı sıra maske ve solunum cihazı gelecek." bilgisini paylaştı.

Küba da İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardiya’nın merkezi Milano'ya 52 kişilik doktor ve hemşire heyeti gönderdi. Küba ve İtalya bayraklarıyla havaalanından çıkan Kübalı sağlıkçıların alkışlarla karşılandığı görüldü.

Kaynak: AA