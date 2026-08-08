İtalya'da orman yangını: 200 kişi tahliye edildi

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İtalya'da popüler tatil bölgesi Garda Gölü'nün batı kıyısındaki Tignale dağlarında dün orman yangını çıktı. Alevler hızla yayılırken, şiddetli rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı. Bölgeden aralarında turistlerin de olduğu en az 200 kişi tahliye edildi. Yangına söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale sürüyor.