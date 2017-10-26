İtalya'da 'Rosatellum 2.0' kabul edildi

26 Ekim 2017

İtalya'da Cumhuriyet Senatosu, yeni seçim kanunu tasarısını 61 "hayır" oyuna karşılık 214 "evet" oyuyla kabul etti.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Demokratik Partinin (PD) Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Ettore Rosato'ya atfen kamuoyunda "Rosatellum 2.0" adıyla anılan yeni seçim kanununun, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın onayı ve resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kanunun seçimlere herhangi bir ittifak yapmadan tek başına giren partilerin önünü kapatmaya yönelik olduğunu savunan ana muhalefet 5 Yıldız Hareketi (M5S) ise Cumhurbaşkanı'ndan yasaya onay vermemesini talep ediyor.

Seçim barajı düşürülüyor, kadın-erkek dengesi getiriliyor

Kanunla ülkede 1993'ten beri yüzde 4 olan seçim barajı yüzde 3'e düşürülüyor. Yeni seçim yasası, önceki yasalarda olduğu gibi seçimlerden birinci olarak çıkan partiye ödül sandalye verilmesini öngörmüyor. Yeni kanuna göre parlamentoda sandalye sayısının 3'te 1'i çoğunluk, 3'te 2'si ise nispi temsil esasına göre belirlenecek.

"Rosattellum 2.0", parlamentoda kadın-erkek dengesini sağlamak üzere tek bir partide iki cinsiyetten birinin, yüzde 60'tan fazla olmasını engelliyor.

Yeni yasa, seçim öncesi ittifak ve koalisyon anlaşması yaparak seçimlere giden partilere, tek başına seçimlere giren partilere nazaran sandalye aritmetiğinde daha geniş imkanlar tanıyor.

Kaynak: AA