İtalya'da siyasi kriz: Draghi istifasını verdi, kabul edilmedi

İtalya'da Başbakan Mario Draghi, iktidar koalisyonundaki 5 Yıldız Hareketi'nin güven oylamasına katılmaması üzerine başbakanlıktan istifa etti. umhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Draghi'nin istifasını kabul etmedi.

Başbakan Draghi istifa kararının gerekçesini, "Bugün parlamentoda yapılan oylama siyasi açıdan çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Kuruluşundan beri bu hükümeti destekleyen ulusal birlik çoğunluğu artık yok. Hükümetin temelindeki güven anlaşması başarısızlığa uğradı." ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşen Draghi istifasını resmi olarak sundu. Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mattarella istifayı kabul etmedi.