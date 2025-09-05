İtalya'daki festivale saatler kala kriz! İki Türk yakalandı: Barış Boyun'la bağlantıları araştırılıyor

İtalya'nın Viterbo kentinde asırlardır düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan 'Macchina di Santa Rosa' festivali bu yıl güvenlik operasyonuyla gündeme geldi.

Festival öncesi silah baskını

3 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla yapılması planlanan dini törene saatler kala gelen ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis, festival güzergahına yakın bir eve düzenlediği baskında koltuğun arkasına gizlenmiş makineli tüfek, iki tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirdi. Milliyet'in haberine göre yaşları 35-40 arasında değişen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı ve Viterbo Hapishanesi'ne gönderildi.

İtalyan medyası, iki şüphelinin Türkiye'de kırmızı bültenle aranan çete lideri Barış Boyun'la bağlantılı olabileceğini yazdı. Boyun geçtiğimiz haftalarda yine Viterbo'da yakalanmış, üç çete üyesiyle birlikte tutuklanmıştı.

İki şüpheli daha aranıyor

La 7 televizyonunun haberine göre, aynı akşam Montefiascone'deki bir pansiyona baskın yapıldı ve beş Türk vatandaşı gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda bu kişilerin olayla ilgisinin bulunmadığı anlaşıldı ve serbest bırakıldılar. İtalyan polisi şu anda Lazio bölgesinde iki şüpheliyi daha arıyor. Bu sebeple havalimanları ile kritik noktalarda kontrol noktaları oluşturuldu.

Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı

Tören öncesi kentte ise güvenlik önlemleri artırıldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi, özel harekat timleri ve polis köpekleriyle kontroller yapıldı. Gece boyunca sinyal kesiciler devreye alınırken, yüzlerce kişinin karanlıkta dev bir ışık kulesini taşıdığı ritüel, tarihte ilk kez sokak lambaları yakılarak gerçekleştirildi.

Meloni'den açıklama

Başbakan Giorgia Meloni, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesini överek, "Bu sayede festival güvenli şekilde gerçekleşti"dedi. Viterbo Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın ağırlıklı olarak silah kaçakçılığı kapsamında yürütüldüğünü, terör bağlantısının henüz doğrulanmadığını açıkladı.