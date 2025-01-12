İtalya'daki kurumlar ile bankalara siber saldırı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak'ta Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.

İtalyan ANSA ajansı, aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı büyük bankaların ve Taranto ve Trieste limanları ile özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde bir kez daha hacklendiğini bildirdi.

Siber saldırırının "NoName057" isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanı tarafından düzenlendiği öğrenildi.

Sitelere halen erişilemiyor

Haberde, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği ve söz konusu sitelerin işlevsel hale gelmesi için çalıştığı kaydedildi.