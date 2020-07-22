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İtalya'dan Apple ve Amazona antitröst soruşturması

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Apple ve Amazon hakkında, Apple ürünleri ve Apple'a bağlı olan Beats'in satışlarında olası rekabet karşıtı işbirliği konusunda antitröst soruşturması başlattı.

İtalya'dan Apple ve Amazona antitröst soruşturması
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AGCM iki firmanın, Apple'ın resmi programına katılmayan satıcıların Apple ve Beats ürünleri satışlarının Amazon tarafından engellenip engellemediğinin araştırılacağını duyurdu.

AGCM'den yapılan açıklamada, "Kimi firmaları pazarın dışında tutma, rekabeti azaltma potansiyeli taşımakla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmeciler olan resmi olmayan satıcıların çevrimiçi pazara ulaşmasını engelliyor." denildi.

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