İtalya'dan UNRWA'ya mali desteğe devam kararı

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Meloni ile Mustafa'nın görüşmesine ilişkin Chigi Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Meloni, İtalya'nın sürdürülebilir ateşkes, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze halkına yönelik insani yardımın niteliğinin artmasına yönelik devam eden tüm çabalara verdiği desteği yineledi." ifadesi yer aldı.

Kalıcı barışa yol açacak siyasi süreç başlatılmalı

Açıklamada, İtalya'nın 11 Mart'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile başlattığı 'Gazze İçin Gıda' girişimine atıfta bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, 'Gazze İçin Gıda' girişimine daha fazla fon sağlanması da dahil olmak üzere İtalya'nın Gazze'deki sivil halka yönelik güçlü taahhüdünün altı çizildi. Görüşmede, Başbakan Meloni, iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa yol açacak siyasi sürecin yeniden başlatılması gereğini vurguladı."

Bakan Tajani ise Mustafa ile görüşmesine ilişkin, "Kendisine Gazze'de ateşkes için çabalarımızı iki katına çıkaracağımızın güvencesini verdim. G7 Dönem Başkanı olarak barış için ve iki devletli çözüm için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'ya yeni fondan pay ayrıldı

Tajani, "Mustafa'ya, hükümetin Filistin halkı için toplam 35 milyon euro tutarında halihazırda yapılanlara ek olarak yeni fon tahsis ettiği bilgisini verdim. Bunlardan 5 milyonu UNRWA'ya gönderilecek." dedi. Daha önce Filistinliler için ayrılan 20 milyon euroluk kaynağın hükümet tarafından artırıldığını belirten Tajani, İtalya'nın Filistin yönetimine ve onun güçlendirilmesine tam destek sağlamaya devam edeceğini yineledi.

İtalya, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 'terör örgütleriyle bağlantıları olduğuna ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına' ilişkin iddiaları üzerine ocak ayında Ajansa mali yardımlarını askıya alan ülkeler arasında bulunuyordu.