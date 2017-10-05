İtalyan bakandan yasa tasarısı için açlık grevine destek

05 Ekim 2017

İtalya’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Graziano Del Rio, "doğuştan vatandaşlık" tasarısının yasalaşması için bir günlük açlık grevine gideceğini açıkladı.

İtalya’da yasal şekilde bulunan göçmenlerin çocuklarına doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısı (Jus Soli) bir kez daha gündeme geldi.

Paolo Gentiloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin, bir süredir parlamentodan geçirmek istediği ama yeterli sandalye sayısına ulaşamadığı için gündeme getirmediği yasa tasarısı için bir grup öğretmen ve parlamenter bugün açlık grevi başlattı.

Açlık grevine, bir kabine üyesi Bakan Del Rio'dan da destek geldi.

La Repubblica gazetesine demeç veren bakan Del Rio, bir grup öğretmen ve Senato İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Luigi Manconi tarafından bugün başlatılan açlık grevi girişimine katılacağını açıkladı.

İnsani yardım konularındaki duyarlılığıyla bilinen Bakan Del Rio, “Bu girişimin siyasi bir çağrışım yanı yok. Bu sorunla okullarında karşı karşıya kalan birkaç öğretmenin teklifi ve Senatör Manconi’nin girişimiyle duyarlılık yaratmak için başlatılan bir şey. İyi de yaptılar, ben de katılacağım.” dedi.

Del Rio, bu yöntemin konuya dikkat çekme hususunda şiddet içermeyen bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu tabii, tam anlamıyla bir açlık grevi değil. Ben de diğerleri gibi 1 gün boyunca oruç tutacağım." diye konuştu.

Graziano Del Rio, 2018’de yasama dönemi sona erecek parlamentoda bu zamana kadar bunun geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Açlık greviyle yasa tasarısına dikkati çekmeye çalışan Senato İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Luigi Manconi de içinde bulundukları günlerin Jus Soli’nin yasalaşması bakımından belirleyici olacağını ifade etti.

Kamuoyunda "Jus Soli" adıyla bilinen yasa tasarısına dair parlamentodaki görüşmeler, ülkede geçen Haziran ve Temmuz ayında gündeme gelmiş ancak, başta sağ partilerin yoğun tepkisi üzerine parlamentonun yaz tatili sonrasına bırakılmıştı.

Yaz tatili sonrasında da yine sağ partiler olmak üzere, koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan merkez sağdaki Alternatif Halk Hareketi (Alternativa Popolare) ile koalisyonun büyük ortağı Demokrat Parti içindeki fikir ayrılıkları sebebiyle tasarıyı parlamentodan geçirecek çoğunluk olmaması süreci Eylül ayında da tıkamıştı.

Kaynak: AA