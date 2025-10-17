İtalyan gazeteci Sigfrido Ranucci'ye bombalı saldırı

İtalya'nın tanınmış araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci'ye ait araca, Roma yakınlarındaki Pomezia'da gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Ranucci'nin sunuculuğunu yaptığı RAI televizyonundaki "Report" programının açıklamasına göre, patlama yalnızca gazetecinin otomobilini değil, ailenin diğer aracını ve komşusunun evi de hasara uğrattı.

Açıklamada "Patlamanın gücü o kadar büyüktü ki, o anda oradan geçen biri olsaydı hayatını kaybedebilirdi" denildi.

Organize suç, yolsuzluk ve siyasi ilişkiler

RAI’de yayınlanan "Report" programı, İtalya’da organize suç, yolsuzluk ve siyasi ilişkileri konu alan derinlemesine araştırma haberleriyle tanınıyor.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise gazetecinin güvenliğinin "en yüksek seviyeye" çıkarıldığını açıkladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıyı sert bir dille kınadı.