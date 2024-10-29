İtalyan Hava Yolları Libya seferlerine yeniden başlıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde 30. Libya-İtalya Ekonomi Forumu'nun açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Dibeybe, 14 yıl önce askıya alınan Libya ile İtalya arasındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın yeniden etkinleştirilmesinden ve İtalyan iş adamlarının Libya'ya seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik olumlu ilerlemeden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Libya ve İtalya işbirliğinden gurur duyuyoruz

Libya-İtalya ilişkilerinin son dönemde büyük gelişme gösterdiğini kaydeden Dibeybe, ITA'nın Libya'ya uçak seferlerine aralık ayında yeniden başlayacağını belirtti.

İtalya Başbakanı Meloni de Libya ve İtalya'nın ortak hedeflere ulaşmak için sürdürdüğü işbirliğinden gurur duyduğunu dile getirdi. İtalya'nın Libya'yı ekonomik sürdürülebilirliğe ulaşması için desteklemeye devam edeceğini kaydeden Meloni, 2022-2023 yıllarında iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kat arttığını aktardı.