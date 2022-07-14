İtalyan hükümeti güven oylamasını kazandı

İtalyan hükümeti, hayat pahalılığı krizine karşı konulmasına yardımcı olmayı amaçlayan önlemler konusunda parlamentonun üst kanadında yapılan güven oylamasını kazandı, ancak 5 Yıldız Hareketi oylamaya katılmadı. Karar, 39'a karşı 172 oyla geçti.

İtalya Başbakan Mario Draghi bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, hükümetinin 5 Yıldız hareketinin desteği olmadan devam edemeyeceğini ve farklı bir parti ile koalisyon yapmayı da kabul etmeyeceğini söylemişti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, krizin nasıl çözüleceğine karar vermek zorunda kalacak. Mattarella, Draghi'den yeni güven oylamasıyla ile yönetimini tekrar bir araya getirmesini isteyebilir. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise, parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim çağrısı yapması gerekecek.