İtalyan mahkemesinden Novartis'e 2,3 milyon euroluk haciz
İtalya'da bir mahkeme, İsveçli ilaç firması Novartis'e sahtecilik suçlamasıyla 2,3 milyon euro haciz cezasını onayladı.
Novartis, İtalya'da bir mahkeme tarafından sahtecilik suçlamasıyla 2,3 milyon euro ödemeye mahkum edildi.
Söz konusu miktar, şirketin bölgesel hükümetten dolandırıcılık yoluyla geri ödeme fonları elde etme planının bir parçası olarak hastanelere şişirilmiş fiyatlardan ilaç sattığından şüphelenilen İtalyan biriminden haciz edildi.
Novartis'ten gelen açıklamada, Milan savcılarının "asılsız" suçlamalarını reddedildiği ve tam bir şeffaflıkla davranıldığı belirtildi.
Soruşturmayı yürüten maliye polisi, Milano'daki dokuz özel hastanenin 2013-2018 yılları arasında programa katıldığını ve bölge maliyesine zarar verdiğini söylüyor.
Haciz kararnamesine göre, hastanelere, gerçek bedelin daha düşük olduğunu beyan edilmemeis sebebiyle bölge tarafından tam olarak geri ödeme yapıldı.
Hastaneleri yöneten şirket olan San Donato grubu, geçen yıl Aralık ayında Lombardiya yetkililerine 10,2 milyon euro tazminat ödemişti.