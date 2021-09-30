İtalyan moda devi, Türkiye'de üretimi artıracak

Tedarik sıkıntılarında yaşanan sorunlar ve maliyetlerin artması, bireysel tüketime yönelik sektörlerde iş yapış biçimlerinde değişikliğe yol açtı.

Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri olan tekstilde üretim, iş gücünün düşük olduğu Asya ülkeleri yerine büyük pazarlara yakın bölgelere taşınmaya başladı.

İtalya merkezli Benetton CEO'su Massimo Renon da şirketin 2022 sonuna kadar Asya'daki üretimi yarıya indirme hedefi çerçevesinde Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'da üretimi artırarak üretimi büyük pazarlara daha yakın yerlere taşıyacağını söyledi.

Renon, Reuters'a yaptığı açıklamada tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların maliyetleri ve teslimat sürelerini artırmasının son 30 yılda sektöre yerleşen iş yapış biçimini nasıl değiştirdiğine yönelik bilgiler verdi.

Massimo Renon, "Üretim süreci ve sevkiyat ücretleri ile ilgili daha fazla kontrol sahibi olmak stratejik bir karar" dedi ve şirketin bu sene Bangladeş, Vietnam, Çin ve Hindistan'daki üretimini yüzde 10 azalttığını ekledi.

Ucuz işgücü yerine merkeze yakınlık önem kazanıyor

Renon, "Geçmişte bir konteyner için 1,200-1,500 dolar aralığındaki bir kargo maliyeti çıkarken bu rakam günümüzde 10,000-15,000 dolar aralığında olduğu gibi kesin bir teslimat süresi de verilemiyor" dedi.

Satışların çoğunu Avrupa'da yaptığı halde üretimi 2000'li yılların başlarından beri maaşların daha düşük olduğu ülkelere taşımış olan şirketin CEO'su Renon deniz navlun ücretlerinin on katına çıkmasının kargo gemilerindeki azlığın artan tüketici talebiyle birleşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan Hugo Boss üretimi merkeze daha yakına getirmeyi planlarken Lululemon, Gap ve Kohl's gibi şirketler satışların keskin şekilde arttığı Noel sezonununda ürün stoklarını doldurabilmek için çok daha pahalı olan hava yolu ile taşımayı tercih ediyorlar.