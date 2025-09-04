İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti!

İtalyan moda devi Giorgio Armani'nin kurucusu, İtalyan modacı Giorgio Armani 91 yaşında hayata veda etti.

Takım elbiseler ve şık ceketler ile moda dünyasına giren, ardından markasını kadın giyim, parfüm ve saat gibi ürünler ile büyüten Armani'nin vefatı moda dünyasını da sarstı.

Modern İtalyan tasarımları ve kesimleri ile özellikle erkek giyiminde öne çıkan Armani'nin şirketi yılda 2,3 milyar euro ciroya ulaşıyordu.

"Ailesinin yanında ve huzur içinde öldü"

Armani Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İtalyan tasarımcının ailesinin yanında ve huzur içinde vefat ettiği duyuruldu.

Moda devinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildİ:

"Bu şirkette her zaman bir ailenin parçası gibi hissettik. Bugün bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu derinden hissediyoruz. Ancak Armani'ni çalışanları ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız."

Giorgio Armani kimdir?

Emilia-Romagna'da doğan ve tıp eğitimi alan Giorgio Armani moda dünyasına vitrin düzenleyici olarak başladı. Ünlü moda evleri ile çalışan Armani 1974'te ortağı Sergio Galeotti ile beraber kendi adını taşıyan bir tekstil şirketi kurdu.

Kendine özgün tarzı ile kısa sürede moda dünyasında yükselen Giorgio Armani konfeksiyon ürünleri, ayakkabı, gözlük, kuyum, kozmetik ürünleri, kol saatleri ve giyim aksesuarları gibi farklı moda ürünleri üretti. Şirketin merkezi ise Milano'da yer alıyor.