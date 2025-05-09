İtalyan Moltiply, Google'a 3 milyar euroluk dava açtı

İtalya merkezli dijital teknoloji şirketi Moltiply Group, Google’a karşı 2,97 milyar euro tutarında tazminat talebiyle dava açtığını duyurdu. Şirket, Google’ın AB Adalet Divanı tarafından daha önce tanınan “hakim piyasa gücünü kötüye kullanma” gerekçesiyle yasal süreci başlattığını açıkladı.

Moltiply, popüler İtalyan fiyat karşılaştırma sitesi Trovaprezzi.it'i işletiyor.

Moltiply'den yapılan açıklamada, Google'ın 2010-2017 yılları arasında iştiraki 7Pixel'in büyümesini engellediği ve bunun yerine Google Shopping'i tercih ettiği iddia edildi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, daha fazla ayrıntı vermeden, davanın Milano'daki bir mahkemede açıldığını belirtti.