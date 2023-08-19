İtalyan turistler 80 avroluk hesabı ödemeden kaçtı; devreye başbakanları girdi
Arnavutluk'un Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni'nin Arnavutluk'ta tatil yaptığı günlerde bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restorandan hesap ödemeden ayrıldı.
İtalya'nın Tiran Büyükelçiliği'nin açıklamasında, Meloni'nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 avro (2 bin 360 TL) tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi.
Hem hesap ödedi hem hesap verdi
Açıklamada, "İtalyanlar, kurallara saygılıdır ve borçlarını öderler. Bu tür olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, faturanın Meloni'ye sağlanan şahsi ödenekten karşılandığı bilgisine yer verilmesi de dikkat çekti.