İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazası: 27 ölü

Grandi, kazaya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Lampedusa yakınlarında meydana gelen trajik bir gemi kazasında en az 27 kişi boğuldu" ifadesini kullanan Grandi, 2025'te Orta Akdeniz'de 700'den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Grandi, denizde kurtarma, güvenli yollar, geçiş ülkelerine yardım ve temel nedenleri ele alan tüm müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Dün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Roma'da görev yapan iletişim sorumlusu Filippo Ungaro, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazası sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.