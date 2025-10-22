İzlanda tarihinde bir ilk! Ülkede sivrisinek görüldü

İzlanda’da bu yılın bahar aylarında ölçülen olağanüstü sıcaklıkların ardından, ülke tarihinde ilk kez sivrisinek tespit edildi. BBC Türkçe'ye göre, şimdiye kadar soğuk iklimi nedeniyle sivrisineklerin yaşamadığı iki bölgeden biri olan İzlanda, böylece “son sivrisineksiz ülke” unvanını kaybetti. Diğer bölge ise Antarktika olarak biliniyor.

İzlanda basınında yer alan haberlere göre, doğa meraklısı Bjorn Hjaltason, başkent Reykjavik’in güneybatısındaki Kjos buzul vadisinde rastlantı sonucu iki dişi ve bir erkek sivrisinek buldu. Hjaltason, keşfini yerel bir doğa sayfasında paylaşıp, “Bunun daha önce hiç görmediğim bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son kale düşmüş gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Böceklerin türü, kış aylarını atlatabilen az sayıdaki sivrisinek türlerinden biri olan Culiseta annulata olarak belirlendi. Hjaltason’un örnekleri inceleme için gönderdiği İzlanda Doğal Tarih Enstitüsünden entomolog Matthías Alfreðsson, tür tespitini doğruladı.

Alfreðsson, CNN’e yaptığı açıklamada, Culiseta annulata’nın Avrupa’nın birçok bölgesinde ve Kuzey Afrika’da yaygın olduğunu, ancak bugüne kadar İzlanda’da görülmediğini belirtti. Uzmanlar, bu gelişmenin ülkenin ekosistemi ve iklim değişikliğinin etkileri açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.