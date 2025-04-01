İzlanda'nın turistik bölgesi için tahliye kararı... Volkanik patlama yaşanabilir!
İzlanda'nın Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldi. Ülkenin güneybatısında yaşanan söz konusu hareketlilik nedeniyle, Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.
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İzlanda'nın güneybatısındaki sismik faaliyetlerin bir volkanik patlamaya yol açacağı endişesiyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.
Ülkenin yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldi. İzlanda Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi.