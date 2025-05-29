İzmir-Ukrayna ticaret köprüsü kuruldu

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile aynı zamanda İzmir’in kardeş kenti olan Ukrayna’nın Çernivtsi kentinde faaliyet gösteren Bukovyna Business Club arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Bortar Etkinlik Alanı’nda düzenlenen imza töreninde, Çernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk, İZSİAD ve Bukovyna Business Club üyeleri katıldı.

Özen: "Ticaret ivme kazanacak"

Protokol töreninde konuşan İZSİAD Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, Türkiye ile Ukrayna arasında gelişen ticari ilişkilerde özellikle turizm ve enerji alanındaki karşılıklı iş birliklerinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın bir an önce sona ermesini dileyen Özen, iki ülke arasında barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle, bölgesel kalkınma ve ticaretin ivme kazanacağına inandığını belirtti. Ukrayna ile İzmir iş dünyası arasında kurulacak yeni iş birliklerinin ekonomik açıdan büyük önem taşıdığına da dikkat çekti.

Havresh: "Türkler ile tarih boyu iyi ilişkilerimiz oldu"

Ukrayna heyeti adına konuşan Bukovyna Business Club Başkanı Volodymyr Havresh ise imzalanan protokolden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yaptığı konuşmada “Türklerle çalışmak her zaman kolay oldu. Geçmişteki iş birliklerimize güveniyoruz, şimdi ise bu ilişkiyi tecrübelerimizi paylaşarak daha ileriye taşımak istiyoruz” diyen Havresh, bu ortaklığın kalıcı ve verimli bir dostluğa zemin hazırlayacağına inandığını vurguladı.

İmzalanan iyi niyet protokolü kapsamında taraflar, üyeleri arasında iş birliği gerektiren projelerde birlikte hareket etmeyi, önerilen projeleri karşılıklı olarak değerlendirmeyi ve bu projeleri tarafsız, yasal ve karşılıklı rızaya dayalı şekilde geliştirmeyi taahhüt etti. Taraflar ayrıca, yapılacak her iş birliğinin kendi ülkelerinin yasal mevzuatına uygun olacağını protokolde güvence altına aldı.