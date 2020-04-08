Jack Dorsey'den salgınla mücadeleye 1 milyar dolar bağış

08 Nisan 2020

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ABD'li iş insanı Jack Dorsey'den 1 milyar dolarlık destek geldi.

Amerikalı yatırımcı Jack Dorsey, eş kurucusu olduğu Square Inc adlı ödeme sistemleri şirketinin hisselerinden 1 milyar dolarlık bölümü koronavirüs salgını ile mücadele çabalarına bağışladı.



Bugüne kadar salgınla mücadele için yapılan bu bağışa ilişkin açıklama yapan Dorsey, "Hayat çok kısa, insanlara şimdi yardım etmek için yapabileceğimiz her şeyi hadi bugün yapalım" dedi.