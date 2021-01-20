Alibaba'nın kurucusu Jack Ma uzun süredir ilk kez kamuoyunda görüldü.

Çin yönetimi ile Alibaba'nın iş modeli ve Ant Group halka arzı nedeniyle sorunlar yaşamasının ardından bir süre medyada yer almayan Jack Ma için, "kayboldu" iddiaları ortaya atılmıştı.

Jack Ma, bugün uzun aradan sonra ilk kez medyada yer aldı. Milyarder iş insanı, bu sabah 100 köy öğretmeni ile video konferans görüşmesinde bir araya geldi.