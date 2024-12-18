Jaguar mühendisi Hazar Denli'yi işinden eden itiraf! Uyarmasına rağmen üretim devam etti

Tata Motors'a ait çok uluslu lüks otomobil devi Jaguar Land Rover'da (JLR) çalışan mühendis Hazar Denli, grubun VinFast için ürettiği elektrikli araçlarda ciddi güvenlik sorunları olduğunu söylemesinin ardından işten çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre; Denli'nin Reddit'te binlerce insanın hayatının riske atıldığını dile getirmesinden kısa bir süre Jaguar Land Rover'daki işine son verildi. Tata Motors'un yöneticileri arasındaki gizli e-postalar da Denli'nin kara listeye alındığına işaret ediyordu.

'Güvenlik sorunu var' dedi, kovuldu

Otomobilin ön süspansiyonu ve şasisi üzerinde çalışan ekibin başına atanan Denli, endişelerini ilk olarak küresel mühendislik danışmanlık şirketi Tata Technologies'de çalışırken dile getirmişti. Tata Technologies'in Vietnamlı otomobil üreticisi Vinfast için tasarladığı otomobillerin test sürüşlerinde sorunlu parçalar tespit edilmişti. Aracın şasisinde süspansiyon sistemi de dahil uygunsuz şekilde tasarlanan parçalar büyük tehlike yaratıyordu.

Projedeki yöneticiler bir bir istifa etti

Denli, bunun hızla çukura girme gibi stres altındayken tekerleklerin hizasının bozulmasına, aracın istem dışı sağa sola savrulmasına ve sürücünün kontrolü kaybetmesine yol açabileceğini söylemişti. Denli'nin endişeleri projede kendisinden önce çalışan üç yöneticinin de kısa süre sonra istifa ettiğini öğrenmesi ile arttı.

Endişeler büyüyor

Şirketin elektrikli otomobillerinde tasarım ve test aşamasını aceleye getirdiği, deneyimsiz mühendislerden oluşan küçük bir ekibi çalıştırarak maliyetleri düşürmeye çalıştığı da iddialar arasında.

Yine Şubat ve Mart 2023'te Vinfast otomobilleri üzerindeki testlerde iki bileşenin kırıldığı ve bazılarının da arızalandığı ortaya çıktı. Danışmanlık şirketi durumu "son derece endişe verici" olarak bildirdi.

Denli, tartışmalara neden olan aksamların en az 150.000 km dayanması gerekirken sorunlu olanların 25.000 km'den daha kısa bir sürede bozulduğunu söyledi. Sürüş ünitelerinde braketlerin bazılarının tamamen bozulduğunu ve yola düştüğünü belirten Denli, "Bir veya iki kilogram alüminyumdan bahsediyoruz. Bu olaylar üretime girmeden önce alarm zillerinin çalmasına neden oldu" dedi.

Durumu bildirmesine rağmen üretim devam etti

Endişelerini TTL ve VinFast'teki üst düzey yöneticilere ileten Denli, hatalı parçaların yeniden tasarlanarak daha güvenli ve daha kaliteli hale getirilmesini önerdi. Bu durum ise hem maliyetleri artıracak hem de üretimin ertelenmesine yol açacaktı. Ancak halka hazırlanan VinFast üretime devam etti.

Yaşananların ardından TTL'den ayrılan Denli, Jaguar Land Rover'da (JLR) çalışmaya başladı. Bu süreçte VinFast araçlarına ilişkin güvenlik kusurları olduğunu gösteren raporlar görmeye devam etti.

Almanya'da Vinfast marka bir araç alev almış, Kaliforniya'da ise dört kişilik bir aile aracın kontrolünün kaybedilmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti. Kazalar artınca Denli, aracın tasarımında çalıştığını belirterek bu aracın hayatları tehlikeye attığına dair paylaşımlarda bulundu.

Denli, Vinfast'ın asla binmeyeceği ve sevdiklerinin de binmesine izin vermeyeceği bir araba olduğunu söylemesinin ardından iki ay sonra Jaguar Land Rover'daki işinden kovuldu.