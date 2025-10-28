Jamaika’da yüzyılın fırtınası: Melissa Kasırgası 1,5 milyon kişiyi etkileyebilir

Kayıtların tutulmaya başlandığı 1851 yılından bu yana bölgeyi etkileyen en güçlü tropikal fırtına olacağı belirtilen Melissa Kasırgası, Karayipler’de etkisini artırarak sürdürürken, bölgede can kayıpları ve geniş çaplı hasar meydana geldi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), kasırganın yalnızca Jamaika’da 1,5 milyon kişiyi etkileyebileceğini bildirdi. Jamaika’da şu ana kadar 3 kişi, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

Rüzgarın hızı saatte 280 kilometreye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) bir yetkili, Melissa Kasırgası’nı “Jamaika için yüzyılın fırtınası” olarak nitelendirerek, “felaket boyutlarında bir durumun” yaşanabileceği uyarısında bulundu. Rüzgârın maksimum hızının saatte 280 kilometreye ulaştığı belirtilen kasırga, ada ülkelerinde elektrik kesintilerine ve altyapı hasarına yol açtı.

500 binden fazla kişiyi tahliye edildi

Öte yandan Küba’da yetkililer, şiddetli rüzgâr ve sel tehlikesi bulunan bölgelerden 500 binden fazla kişiyi tahliye ettiklerini duyurdu.

Kasırganın etkisiyle Jamaika genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Jamaika Kamu Servisi, binlerce abonenin enerji kesintisinden etkilendiğini bildirdi.

Ülkenin batısındaki Negril, Treasure Beach, St Elizabeth ve Westmoreland bölgelerinde yolların su altında kaldığı, çok sayıda ağacın devrildiği ve evlerin hasar gördüğü belirtildi. Clarendon ve St Catherine bölgelerinde de su taşkınları meydana geldi; bazı köprüler ulaşıma kapandı.

Heyelan ve ölümcül sel riski

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan (IFRC) Mghendi, kasırganın yavaş hareket etmesi nedeniyle yoğun yağış potansiyeline sahip olduğunu belirterek, toplam yağış miktarının Beryl Kasırgası’nın üç katına çıkabileceğini söyledi.

Doymuş topraklar, kıyı bölgeleri ve gayriresmi yerleşimlerin büyük tehlike altında olduğunu vurgulayan Mghendi, heyelan ve ölümcül sel riskine dikkat çekti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) son açıklamasında, “Jamaika’da yaşayanlar, Melissa’nın göz duvarı içinde rüzgârlar hızla artacağı için barınaklarını terk etmemeli. Yaşamı tehdit eden koşullar geçene kadar yerlerinde kalın.” uyarısında bulundu.