James Webb'ten tarihi buluş: Güneş sistemi dışındaki bir gezegende ilk kez görüntülendi!

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde karbondioksidi ilk kez doğrudan görüntüleyerek bilim dünyasında tarihi bir keşfe imza attı. Johns Hopkins Üniversitesi’nden astrofizikçilerin yürüttüğü çalışmada, Dünya’dan 130 ışık yılı uzaklıkta yer alan çok gezegenli HR 8799 sistemi gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu başarıyı elde etmek için James Webb’in yıldızların çevresindeki uzak gezegenleri gözlemlemek amacıyla geliştirilmiş koronagraf cihazını kullandı. Bu teknoloji, yıldız ışığını bloke ederek gezegenlerin atmosferindeki kimyasal bileşenlerin analiz edilmesini mümkün kılıyor. Elde edilen veriler sayesinde, ilk kez Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde bulunan karbondioksidin net görüntüleri elde edildi.

HR 8799 sisteminin yaklaşık 30 milyon yıl yaşında olduğu ve dört dev gezegeni barındırdığı biliniyor. Yapılan gözlemler, bu gezegenlerin Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleriyle benzer şekilde, yavaşça katı çekirdekler oluşturarak şekillendiğini ortaya koydu. Bu da gezegenlerin oluşumuna dair teorilere güçlü kanıtlar sunuyor.

Araştırma ekibinden William Balmer, yapılan keşfe dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tespit sayesinde, gözlemlediğimiz gezegenlerin atmosferlerinde karbon, oksijen ve demir gibi ağır elementlerin önemli miktarda bulunduğunu ortaya koyduk”

Balmer, bu bulgunun gezegenlerin nasıl evrimleştiğine dair daha derin anlayışlar sunduğunu belirtti.

Çalışmanın sonuçları, prestijli bilim dergilerinden "The Astrophysical Journal"da yayımlanarak uluslararası bilim camiasıyla paylaşıldı. Bu gelişme, ötegezegen atmosferlerinin kimyasal yapısını anlamaya yönelik çalışmalara önemli katkı sağlamasının yanı sıra, evrenin diğer bölgelerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair yeni ipuçları sunuyor.