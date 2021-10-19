Japon bakandan çip uyarısı

Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Takayuki Kobayashi, Japonya’nın yarı iletken endüstrisinin, hükümetin ABD ve Çin’de hazırlanan uzun vadeli stratejik vizyonları yakalayamaması durumunda devre dışı kalmaya mahkum olduğu uyarısında bulundu.

Japonya’da yeni kurulan bakanlığın başına geçen Kobayashi, Financial Times’a yaptığı açıklamada, Japonya’nın tarihsel olarak ülkenin geniş tabanlı sanayi ekonomisinin korumak zorunda olduğu gerekli teknolojileri belirleme ve bunun daha geniş dünya için ‘vazgeçilmez’ olarak kalmasını sağlamayı destekleme konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Kobayashi, uluslararası medyaya verdiği ilk mülakatta, “Soru, uluslararası topluluğun Japonya olmadan hayatta kalamayacağını sağlayacak şekilde sivrileceğimiz alanları nasıl oluşturacağımızda” dedi.