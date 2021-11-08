Japon devi Toshiba'da üçe bölünme planı

Toshiba altyapı, elektronik cihaz ve yarı iletken belleklere odaklanmak için üçe bölünmeyi planlıyor.

Nikkei'nin haberine göre, şirket en erken 2023'te kendini üç farklı şirkete ayıracağı ve şirketlerin bir noktada halka arz edileceği belirtildi.

Kararın yatırımcı varlığını güçlendirmek amacıyla üç farklı büyüme stratejisi ve kar profiline sahip şirketin kurulması amacıyla alındığı ifade ediliyor.