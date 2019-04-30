Japon ekonomisi ‘Reiwa’ döneminden umutlu!
'Büyük uyum' anlamına gelen ‘Reiwa’ döneminde yapısal reformlarla altın çağına geri dönmeyi uman Japonya’da, 126’ncı imparator Narihuto tahta çıkıyor. Evrim Küçük'ün haberi...
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