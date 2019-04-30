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Japon ekonomisi ‘Reiwa’ döneminden umutlu!

'Büyük uyum' anlamına gelen ‘Reiwa’ döneminde yapısal reformlarla altın çağına geri dönmeyi uman Japonya’da, 126’ncı imparator Narihuto tahta çıkıyor. Evrim Küçük'ün haberi...

Japon ekonomisi ‘Reiwa’ döneminden umutlu!
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