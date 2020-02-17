Japon ekonomisi yüzde 6,3 küçüldü

17 Şubat 2020

Japon ekonomisi 2019'un son çeyreğinde beklentilerden daha fazla daraldı. Bu, bir yıldan daha uzun bir süredir yaşanan ilk ve 2014 2'nci çeyrekten bu yana görülen en büyük düşüş oldu.



Japonya'da mali yılın 3'ncü çeyreğini oluşturan Ekim-Aralık dömeminde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 küçüldü. Ekonomistler ise yüzde 3,7-3,9 daralma bekliyorlardı.



Ekim-Aralık döneminde GSYH nominal olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 geriledi. Bir önceki çeyreğe göre karşılaştırıldığında ise reell GSYH yüzde 1,6 azaldı. Beklentiler yüzde 0,9-1,0 azalacağı yönündeydi.



Nominal GSYH ise Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 düştü.