Japon F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor
Japonya açıklarında düşen F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor. Uçağın düşmeden önce yardım sinyali göndermediği anlaşıldı.
Önceki gün Pasifik Okyanusu'na düşen Japonya'ya ait F-35 savaş uçağının düşmeden önce acil durum sinyali göndermediği tespit edildi.
Uçak, pilotun paraşütle kokpitten çıkması durumunda imdat sinyali gönderen bir uyarı sistemine sahip.
Japon Savunma Bakanlığı, uçak radarda kaybolmadan kısa süre önce pilotun telsizle uçuşunu bitirmek üzere olduğuna ilişkin bilgi verdiğini ancak daha sonra kimsenin uçağın düştüğüne şahit olmadığını açıkladı.
Bakanlık, uçağın kayıp pilotunu arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirdi.
Dün, uçağın kuyruğuna ait enkaz, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunmuştu.
Kaynak: AA