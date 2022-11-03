Japon havayolu şirketi ANA, 3 yıl aradan sonra kâr açıkladı

Havayolu firması ANA, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci yarısına yönelik beklentileri paylaştı.

Buna göre firma son 3 yıldır ilk kez kar duyurdu. Nisan-Eylül döneminde 19,5 milyar yen (132 milyon dolar) net kâr elde edildi. Geçen mali yılın aynı döneminde 98,8 milyar yen net kayıp kaydedilmişti.

Net kâr pozisyonuna, COVID-19 sınır önlemlerinin kaldırılması sonrası seyahat sektörünün normale dönmesinin etki ettiği bildirildi.

Satış gelirlerinin 790,7 milyar yen (5,36 milyar dolar) kaydedildiği dönemde işletme karı 31,4 milyar yen (213 milyon dolar) olarak kayda geçti.

Net kâr hedefi yaklaşık iki kat

Beklentileri kapsayan verilere göre Japon firma, Mart 2023'te sona erecek tüm mali yıl kapsamlı net kâr hedefini 40 milyar yene (271 milyon dolar) yükseltti. Bu beklenti daha önce 21 milyar yen olarak açıklanmıştı. Mevcut mali yıl satış gelirlerinin 1,7 trilyon yene erişeceği (11,5 milyar dolar) tahmin ediliyor.