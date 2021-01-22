Japon hükümeti olimpiyatların iptal edileceği haberlerini yalanladı

Japonya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Manabu Sakai, İngiliz basınında yer alan Japon hükümetinin Tokyo Olimpiyatları'nı iptal etmeye karar verdiği yönündeki haberleri yalanladı.



Sakai, "Bu haberin doğruluğu yok" ifadelerini kullandığı açıklamasında olimpiyatları iptal etme planları olmadığını belirtti.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamada olumpiyatlar konusunda kararın Mart'ın ikinci yarısında verilebileceğini ifade etti. Bach, olimpiyat takviminin yeniden belirlenebileceğini veya olimpiyatların tamamen iptal edilebileceğini söyledi.