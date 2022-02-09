Japon otomobil devi üretim hedefini düşürdü

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın üçüncü çeyrekte faaliyet kârı yüzde 21 azalarak 784.4 milyar yen (6.80 milyar dolar) oldu. Şirket, çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yıllık üretim hedefini düşürdü.

Şirket, 31 Mart'ta sona eren mali yıl için üretim hedefini 9 milyondan 8.5 milyona indirdi.

Refinitiv verilerine göre dokuz analistin tahminlerinin medyanı şirketin faaliyet kârının 31 Aralık'ta biten üçüncü çeyrekte 716.8 milyar yen olacağı yönündeydi.

Toyota, bu yıl için 2.8 trilyon yen olan kâr beklentisini korudu.

Toyota 2021 yılında 10,5 milyon araç satışında küresel liderliğini korumuştu.